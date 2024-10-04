Решение о поездке Путина на G20 пока не принято

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Решение об участии президента России Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС еще не принято, сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Его спросили, возможна ли встреча Путина с президентом США Джо Байденом на полях этих саммитов.

"Каких-либо разговоров на этот счет не велось. В настоящий момент предпосылок нет, хотя президент неоднократно говорил, что остается открытым для всех контактов", - ответил Песков.

"Что касается поездки на этот саммит, решение пока не принято", - добавил он.

Ранее в ответ на вопрос журналистов о возможности встречи с президентом России на полях саммитов G20 и АТЭС Байден выразил сомнение, что Путин приедет на эти мероприятия.