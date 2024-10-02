Москва отклонила предпринятый Токио демарш из-за Ил-38

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Демарш Токио российской стороне в связи с якобы имевшим место нарушением японского воздушного пространства Японии был отклонен, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Японская сторона по дипломатическим каналам пыталась выразить нам протест по данной теме. Демарш был отклонен российской стороной. Никакой информации, подтверждающей его обоснованность, у нас нет. При этом указали на контрпродуктивность политизации официальным Токио подобного рода вопросов, которые, на наш взгляд, должны обсуждаться по соответствующим компетентным каналам", - сказала она.

23 сентября японские СМИ со ссылкой на Минобороны страны сообщили, что российский противолодочный самолет Ил-38 нарушил воздушное пространство Японии, трижды оказавшись в воздушном пространстве этой страны, а самолет японских Сил самообороны выпустил сигнальную ракету.