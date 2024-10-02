Поиск

Москва отклонила предпринятый Токио демарш из-за Ил-38

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Демарш Токио российской стороне в связи с якобы имевшим место нарушением японского воздушного пространства Японии был отклонен, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Японская сторона по дипломатическим каналам пыталась выразить нам протест по данной теме. Демарш был отклонен российской стороной. Никакой информации, подтверждающей его обоснованность, у нас нет. При этом указали на контрпродуктивность политизации официальным Токио подобного рода вопросов, которые, на наш взгляд, должны обсуждаться по соответствующим компетентным каналам", - сказала она.

23 сентября японские СМИ со ссылкой на Минобороны страны сообщили, что российский противолодочный самолет Ил-38 нарушил воздушное пространство Японии, трижды оказавшись в воздушном пространстве этой страны, а самолет японских Сил самообороны выпустил сигнальную ракету.

Мария Захарова Минобороны Япония МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Путин подписал законы о заключении военного контракта с обвиняемыми

Обострение палестино-израильского конфликта

"Победа" отменила четыре парных рейса в ОАЭ, "Аэрофлот" - рейс Москва-Тегеран

"Победа" отменила четыре парных рейса в ОАЭ, "Аэрофлот" - рейс Москва-Тегеран

"Уральские авиалинии" разъяснили, как организуют рейсы в Дубай

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });