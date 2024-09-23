В Токио заявили, что российский Ил-38 нарушил японское воздушное пространство

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В японском Минобороны заявили, что российский противолодочный самолет Ил-38 нарушил воздушное пространство Японии, сообщает в понедельник Kyodo.

По утверждению министерства, Ил-38 трижды оказывался в японском воздушном пространстве. В итоге самолет японских Сил самообороны выпустил сигнальную ракету, чтобы предупредить российский Ил-38 о нарушении.

В Токио заявили, что выразили "очень решительный протест" в связи с этим инцидентом.

По информации Kyodo, инцидент произошел в понедельник, когда Ил-38 совершал полет над Японским морем, к северу от острова Ребун.