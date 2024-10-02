Рассмотрение дела о взыскании с Carlsberg в пользу "Балтики" 6 млрд датских крон отложено

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду вновь отложил рассмотрение иска о взыскании со структур датской Carlsberg Group - Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Deutschland GmbH и ООО "Хоппи Юнион" - в пользу ООО "Пивоваренная компания "Балтика"" убытков в размере 6,246 млрд датских крон.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, рассмотрение дела перенесено на 18 ноября. Ранее суд уже откладывал его - с 15 мая на 7 августа, затем на 4 сентября, а впоследствии на 2 октября.

В октябре 2023 года сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Отмечалось, что переходный период, когда "Балтика" могла реализовать имеющиеся запасы и материалы, был обозначен до 1 апреля 2024 года. В связи с этим "Балтика" обратилась в суд.

Суд 19 октября 2023 года принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley's Garage. Решение мотивировано тем, что данная мера "направлена на защиту производства, сохранение имущества (имущественных прав)", а также на "сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, на сохранение между сторонами договорных обязательств в том виде и на тот срок, который согласован сторонами при заключении лицензионных соглашений".

В декабре 2023 года суд первой инстанции удовлетворил иск "Балтики" к Carlsberg и признал недействительными односторонние отказы последней от лицензионных соглашений на производство и продажу продукции указанных брендов.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, в марте 2022 года заявила о планах уйти из России. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки. Сделка не состоялась.

16 июля 2023 года президент Владимир Путин своим указом передал 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") в управление Росимуществу. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами.