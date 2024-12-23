"Балтика" и Сarlsberg пошли на мировую по иску на 4,4 млрд рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение по иску ООО "Пивоваренная компания "Балтика" к структурам датской Carlsberg Group - Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Deutschland GmbH и ООО "Хоппи Юнион" - о взыскании долга в размере 4,411 млрд рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Утвердить мировое соглашение", - говорится на сайте суда.

Речь шла о взыскании задолженности по соглашению от 10 сентября 2021 года, в частности, 4,092 млрд рублей основного долга, а также процентов за пользование займом за периоды с 21 августа по 21 сентября и с 22 сентября по 20 декабря 2023 года. Суть соглашения в материалах суда не уточняется, вместе с тем, иск подавался вскоре после инициирования "Балтикой" спора с Carlsberg Group по брендам.

В декабре суд утвердил и мировое соглашение между компаниями по иску о взыскании с Carlsberg Group в пользу "Балтики" убытков в размере 6,246 млрд датских крон.

Кроме того, Выборгский районный суд Петербурга в декабре прекратил уголовное дело вице-президента по правовым вопросам пивоваренной компании "Балтика" Антона Рогачевского о пособничестве в злоупотреблении полномочиями. Аналогичное решение суд принял в отношении экс-президента "Балтики" Дениса Шерстенникова, которому инкриминировали злоупотребление полномочиями. "Балтике" в результате подписанного в марте 2024 года соглашения вернулось право на бренд "Балтика" на рынках за пределами России, отмечала тогда объединенная пресс-служба судов Петербурга, добавляя, что достижение соглашения стало возможным в большей степени благодаря Шерстенникову.

В декабре этого года "Балтика" перешла в собственность ООО "ВГ Инвест" (98,65%). Оставшиеся 1,35% принадлежат ООО "Хоппи Юнион", собственником которого также стало ООО "ВГ Инвест". Сделка, по данным Carlsberg Group, заключена путем выкупа доли менеджментом (management buy-out, MBO). Покупателей и сумму сделки компания не раскрывала. По итогам сделки Carlsberg сохраняет за собой активы в Азербайджане и Казахстане, которые в настоящее время принадлежат российскому юрлицу. Помимо этого, все судебные споры между сторонами, в том числе связанные с лицензионными правами, будут урегулированы в рамках сделки по продаже российского актива.

В октябре 2023 года сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Отмечалось, что переходный период, когда "Балтика" могла реализовать имеющиеся запасы и материалы, был обозначен до 1 апреля 2024 года. В связи с этим "Балтика" обратилась в суд. В декабре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил иск и признал недействительными односторонние отказы от лицензионных соглашений, а в апреле этого года апелляция поддержала решение.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, в марте 2022 года заявила о планах уйти из России.