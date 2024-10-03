Поиск

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке вируса Марбург в Руанде

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор держит на контроле информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в Руанде из-за вируса Марбург, проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

"Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в Руанде зафиксированы случаи заражения лихорадкой Марбург, включая летальные исходы. Среди подтвержденных случаев более 70% - работники здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали.

В ведомстве напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"Для купирования риска завоза заболевания на территорию страны у Роспотребнадзора имеется разработанная в подведомственном научном учреждении диагностическая тест-система на вирус Марбург", - отмечается в сообщении.

Лихорадка Марбург - острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передается людям от летучих мышей и может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.

Роспотребнадзор Руанда Марбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО

Что произошло за день: среда, 2 октября

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

В России в июле зарплаты выросли на 8,1% в реальном выражении

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Путин подписал законы о заключении военного контракта с обвиняемыми

Обострение палестино-израильского конфликта

"Победа" отменила четыре парных рейса в ОАЭ, "Аэрофлот" - рейс Москва-Тегеран

"Победа" отменила четыре парных рейса в ОАЭ, "Аэрофлот" - рейс Москва-Тегеран
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });