Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке вируса Марбург в Руанде

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор держит на контроле информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в Руанде из-за вируса Марбург, проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

"Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в Руанде зафиксированы случаи заражения лихорадкой Марбург, включая летальные исходы. Среди подтвержденных случаев более 70% - работники здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали.

В ведомстве напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"Для купирования риска завоза заболевания на территорию страны у Роспотребнадзора имеется разработанная в подведомственном научном учреждении диагностическая тест-система на вирус Марбург", - отмечается в сообщении.

Лихорадка Марбург - острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передается людям от летучих мышей и может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.