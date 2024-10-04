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Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург

Однако она заверила, что в стране вызванная им лихорадка не распространится

Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности завоза в Россию вируса Марбург, но заверила, что его распространения в стране точно не произойдет.

"Завоз безусловно всегда может (произойти - ИФ) любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось. Но распространения в России гарантировано не произойдет. Вот это я вам могу обещать", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что держит на контроле информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в Руанде из-за вируса Марбург, проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

По данным Роспотребнадзора, в Руанде зафиксированы случаи заражения лихорадкой Марбург, включая летальные исходы. Среди подтвержденных случаев более 70% - работники здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали.

Лихорадка Марбург - острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передается людям от летучих мышей и может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.

Анна Попова Роспотребнадзор Руанда Марбург
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