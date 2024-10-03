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В Хабаровске горит краевой музыкальный театр на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщает МЧС РФ в четверг.

"Горит обшивка и кровля здания на 1 000 квадратных метрах. На месте работают 39 специалистов и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

В центре города, где расположен музыкальный театр, наблюдается сильное задымление, передал корреспондент "Интерфакса. В здании проводились ремонтные работы.

МЧС РФ Хабаровск
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