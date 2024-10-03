Поиск

Губернатор Демешин контролирует ликвидацию пожара в музыкальном театре в Хабаровске

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин взял на контроль ход ликвидации крупного пожара в краевом музыкальном театре, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края в четверг.

"В настоящее время создан штаб по ликвидации пожара по председательством губернатора края Дмитрия Демешина. Он лично держит на контроле", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось со ссылкой на МЧС РФ, площадь пожара в краевом музыкальном театре в Хабаровске составила 1 тыс. кв. м. Горит обшивка и кровля здания. На месте работают 39 специалистов и восемь единиц техники. Движение транспорта в районе пожара перекрыто.

Здание театра расположено в центре Хабаровска напротив пожарной части.

Дмитрий Демешин МЧС РФ Хабаровск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В горящем театре в Хабаровске обрушилась кровля над фойе

В Хабаровске горит краевой музыкальный театр на площади 1 тыс. кв. м

Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО

Что произошло за день: среда, 2 октября

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

В России в июле зарплаты выросли на 8,1% в реальном выражении

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });