Губернатор Демешин контролирует ликвидацию пожара в музыкальном театре в Хабаровске

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин взял на контроль ход ликвидации крупного пожара в краевом музыкальном театре, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края в четверг.

"В настоящее время создан штаб по ликвидации пожара по председательством губернатора края Дмитрия Демешина. Он лично держит на контроле", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось со ссылкой на МЧС РФ, площадь пожара в краевом музыкальном театре в Хабаровске составила 1 тыс. кв. м. Горит обшивка и кровля здания. На месте работают 39 специалистов и восемь единиц техники. Движение транспорта в районе пожара перекрыто.

Здание театра расположено в центре Хабаровска напротив пожарной части.