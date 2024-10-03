В горящем театре в Хабаровске обрушилась кровля над фойе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Хабаровском краевом музыкальном театре, загоревшемся в четверг, обрушилась кровля над фойе, наращивается группировка спасателей, применяется высотная техника, сообщило МЧС России.

"Пожар в Хабаровске тушат с применением высотной техники. Кровля обрушилась над фойе. Наращивается группировка. Пожар тушат более 50 специалистов и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к тушению привлечены 39 спасателей, задействовано 8 единиц техники.

По данным ведомства, огонь охватил 1 тыс. кв. м, горят обшивка и кровля. Движение транспорта рядом с театром перекрыто.

Как заявили в краевом главке МЧС, при пожаре никто не погиб.

В Хабаровском краевом музыкальном театре проводился ремонт к столетию в 2026 году. Ранее региональные власти заявляли, что здание необходимо отремонтировать, особенно крышу. Так, летом этого года было сорвано закрытие театрального сезона из-за течи в ней.