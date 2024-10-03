Следствие проводит проверку по факту пожара в музыкальном театре в Хабаровске

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту возгорания помещений Хабаровского краевого музыкального театра, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в четверг.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении.

На место происшествия готовится выехать следственная группа, которая приступит к осмотру после тушения очага возгорания, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Дается оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований по обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщалось со ссылкой на МЧС РФ, площадь пожара в краевом музыкальном театре в Хабаровске составила 1 тыс. кв. м. Горит обшивка и кровля здания. На месте работают 39 специалистов и восемь единиц техники. Движение транспорта в районе пожара перекрыто. Погибших в результате пожара нет.

Здание театра расположено в центре Хабаровска напротив пожарной части.