113 дронов ВСУ нейтрализовано за ночь над четырьмя российскими регионами

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов: 73 БПЛА - над территорией Белгородской, 25 БПЛА - над территорией Воронежской, 14 БПЛА - над территорией Курской и один над территорией Брянской областей", - говорится в сообщении.