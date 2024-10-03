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113 дронов ВСУ нейтрализовано за ночь над четырьмя российскими регионами

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов: 73 БПЛА - над территорией Белгородской, 25 БПЛА - над территорией Воронежской, 14 БПЛА - над территорией Курской и один над территорией Брянской областей", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ Брянск Воронеж Курск Белгород
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