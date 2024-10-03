Что случилось этой ночью: четверг, 3 октября

Пожар в Хабаровском музыкальном театре, Жога назначен полпредом президента в УрФО, США обсуждают с Израилем детали ответа Ирану на его атаки

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Хабаровске произошел пожар в краевом музыкальном театре. В результате обрушилась кровля над фойе, фасад и наружная стена, взорвалось 4 баллона с газом.

- Артем Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО. Путин также заявил, что четыре участника программы "Время героев" будут работать в его администрации.

- 113 дронов ВСУ нейтрализовано за ночь над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.

- США обсуждают с Израилем детали израильского ответа Ирану на его атаки. Президент Байден накануне заявил, что не поддерживает идею израильских ударов по ядерным объектам Ирана.