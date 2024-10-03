Белоусов вошел в состав попечительского совета Фонда по сохранению Соловецкого архипелага

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов вошел в состав попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, в состав попечительского совета вошли начальник федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" Игорь Манылов, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Денис Молчанов, министр транспорта Роман Старовойт, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Тем же указом из состава попечительского совета Фонда были исключены вице-премьер Виталий Савельев, экс-замминистра энергетики Павел Сниккарс, бывший советник президента по культуре Владимир Толстой, экс-министр обороны Сергей Шойгу и глава Ростеха Сергей Чемезов.