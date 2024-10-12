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Министр обороны РФ проинспектировал базу стратегических подлодок Северного флота

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в Мурманскую область проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"В пункте базирования атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А" командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени завершена масштабная реконструкция причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955", - говорится в сообщении.

"Обновленная инфраструктура способна обеспечить подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, что позволит значительно сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования. В настоящее время проводится плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения", - добавили в ведомстве.

Там сообщили, что на стратегической атомной подлодке "Князь Владимир" (проект "Борей-А") Белоусов осмотрел отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания и быта личного состава.

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"Командир подводной лодки доложил министру обороны РФ о готовности экипажа выполнять задачи по предназначению", - говорится в релизе.

По информации Минобороны, Белоусов также проверил объекты военной и социальной инфраструктуры 61-й бригады морской пехоты Северного флота.

"Министр обороны РФ заслушал доклады командования гарнизона о состоянии существующих фондов и перспективах развития городка и дал ряд поручений по подготовке комплексного плана благоустройства гарнизона", - говорится в сообщении.

Белоусова проинформировали, что в рамках программы развития соединения морской пехоты до 2030 года запланировано строительство складских зон хранения вооружения и военной техники, складов ракетно-артиллерийского вооружения, жилых домов, общежитий и казарменного фонда, сообщили в министерстве.

Министр почтил память морских пехотинцев, погибших в ходе военных конфликтов, возложив цветы к мемориалу, отметили в ведомстве.

На видео Минобороны главу ведомства в поездке на объекты Северного флота сопровождал главком ВМФ РФ Александр Моисеев.

По официальной информации, Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.

Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.

Российские военные заявляли, что серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станет основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия.

Андрей Белоусов Анатолий Коваленко ВМФ РФ Мурманск Северный флот
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