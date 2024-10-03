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МВД вменяет блогерам Чекалиным незаконный вывод из РФ свыше 250 млн рублей

МВД вменяет блогерам Чекалиным незаконный вывод из РФ свыше 250 млн рублей
Блогер Валерия Чекалина
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Полицейские возбудили уголовное дело о незаконном выводе за границу более 250 млн рублей при продаже известными блогерами фитнес-марафона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг в своем телеграм-канале.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о блогерах Валерии (Лерчек) и Артеме Чекалиных.

По версии следователей, "известные блогеры и их партнер по бизнесу производили информационный продукт - фитнес-марафон, который продавали россиянам через Интернет". При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

"В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы РФ выведено свыше 250 миллионов рублей", - отметила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном выводе средств (ч. 3 статьи 193.1 УК РФ). Фигурантам может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве при содействии службы безопасности ПАО "Сбербанк".

МВД России
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