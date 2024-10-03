Комитет Думы настаивает на отмене моратория на проверки нарушений земельных законов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности в отзыве на проект бюджета на 2025-2027 годы предлагает отменить мораторий на проведение плановых проверок нарушений земельного законодательства из-за роста неиспользуемых или используемых не по назначению земель, чтобы вернуть их в экономический оборот.

Отзыв на проект бюджета (№ 727320-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

"Комитет повторно обращает внимание на целесообразность полного либо частичного снятия моратория на осуществление проверок нарушения земельного законодательства. Данная мера позволит предотвратить возможные негативные последствия от нарушения земельного законодательства, положительно отразится на обеспечении продовольственной безопасности, позволит регионам обеспечить дополнительный источник доходов бюджетов", - говорится в заключении.

Комитет также обращает внимание на увеличение финансирования беспилотных систем для федерального земельного контроля, что позволит выявить большее количество нарушений земельного законодательства.

В начале февраля правительство продлило действие моратория на проведение плановых проверок, в том числе муниципального земельного контроля, до конца 2024 года. Также внесены изменения, касающиеся внеплановых проверок. Они могут проводиться только в ограниченных случаях, например, при выявлении рисков нарушения обязательных требований.

К таким рискам, в частности, относятся: наличие специализированной техники на земельном участке; признаки ухудшения состояния сельскохозяйственных земель; повреждение мелиоративной системы. Если такие риски обнаружены, возможно проведение внеплановой проверки с согласия прокуратуры.