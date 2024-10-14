Комитет Думы отметил отсутствие в проекте бюджета финансирования программы энергосбережения

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике в заключении на проект федерального бюджета на 2025-2027 годы отметил, что в нем не предусмотрены средства для реализации комплексной государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (ГП-59).

Заключение комитета на законопроект № 727320-8 опубликовано в электронной базе данных парламента.

"Паспорт ГП-59 не содержит сведений о финансовом обеспечении госпрограммы на текущий и очередной финансовый год и плановый период за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, консолидированных бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников, а также объемы налоговых расходов РФ (отражены нулевые значения), - обращает внимание комитет. - Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию ГП-59 не предусмотрены".

Комитет отмечает, что пояснительная записка к проекту бюджета также не содержит сведений о государственной программе по энергосбережению и в ней отсутствуют пояснения, позволяющие сделать вывод о том, за счет какого финансового обеспечения и из каких источников предусматривается достижение целей программы.

"Комитет также отмечает, что в настоящее время структура ГП-59 не одобрена управляющим советом ГП-59, паспорта структурных элементов ГП-59 не утверждены. Учитывая, что с момента утверждения ГП-59 прошло более года, ситуация с реализацией госпрограммы и достижением показателей представляется критичной", - говорится в заключении.

Комплексная государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (ГП-59) была утверждена постановлением правительства 9 сентября 2023 г. Первый этап ее реализации планировался на 2024 - 2035 годы.

Госпрограмма поддерживает цели климатической повестки, способствуя снижению выбросов парниковых газов и ставит цель снизить энергоемкость ВВП на 35% к 2035 году относительно 2019 года. "В 2015 - 2021 годах среднегодовые темпы снижения энергоемкости ВВП РФ составили 0,6%, отставая от среднеевропейских темпов в 5,4 раза и от среднемировых в 3,1 раза", - отмечалось в постановлении.