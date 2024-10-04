Спецслужбы стран СНГ обсудят в Астане взаимодействие в борьбе с терроризмом

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Очередное заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых Государств (СОРБ) пройдет в Астане в пятницу, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"4 октября в Астане запланировано проведение 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

В ходе пленарного заседания члены совета уделят особое внимание совершенствованию взаимодействия специальных служб стран СНГ в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.

Также планируется выработать меры по активизации сотрудничества при организации поиска членов международных террористических организаций и иных радикальных элементов на каналах въезда-выезда в государства СНГ.

Члены СОРБ подведут итоги работы базовой организации государств-участников СНГ по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма в текущем году и определить направления дальнейшей работы на следующий год.

"Участники заседания рассмотрят проект программы сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2026 - 2028 годы", - сообщили в ФСБ.

Там добавили, что одновременно состоятся заседания рабочих органов СОРБ по конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности.

Российскую делегацию на заседании возглавит директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Как отмечается на сайте спецслужбы, договоренности, достигнутые на заседаниях СОРБ, направлены на обеспечение безопасности стран Содружества и защиту их интересов, в первую очередь в сфере борьбы с международным терроризмом, и реализуются на практике через специально созданные рабочие органы.