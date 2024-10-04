Минэнерго Дагестана предположило, что владельцы ряда АЗС сами решили их закрыть

Так ведомство прокомментировало закрытие отдельных заправок после взрыва в пригороде Махачкалы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Дагестане в последние дни закрылось несколько АЗС, Минэнерго республики не исключает, что может быть связано со взрывом заправки в пригороде Махачкалы 27 сентября, но отмечает, что никаких массовых проверок после сейчас контролирующие органы не проводят.

Проверки проводились в связи с предыдущим похожим взрывом, который произошел год назад. "В ходе масштабных совместных проверок сотрудников прокуратуры Дагестана и управления Ростехнадзора по республике после трагедии в поселке Новокули в 2023 году проверена деятельность более 600 АЗС на территории региона. В итоге сформировано 315 материалов, из них 149 исковых заявлений прокуратуры в суд о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении", - сообщает телеграм-канал министерства.

"Часть нарушений владельцы автозаправочных станций устранили, остальные - на стадии устранения. Вероятнее всего, опасаясь других, более жестких мер реагирования (в связи с новым взрывом на АЗС 27 сентября - ИФ), собственники АЗС решили на время приостановить свою деятельность", - говорится в сообщении.

14 августа 2023 года на выезде из Махачкалы (поселок Новокули) загорелся автосервис, откуда огонь переметнулся на соседнюю территорию, где хранилась селитра, и произошел сильный взрыв. После этого взорвались цистерны на расположенной рядом АЗС. В результате ЧП 37 человек погибли, более 80 пострадали.

Вечером 27 сентября 2024 года произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы. 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Владелец АЗС был задержан на следующий день.