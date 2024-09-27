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В Дагестане произошел взрыв на АЗС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Дагестане произошел взрыв на автозаправочной станции вблизи Махачкалы, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В 17:38 по системе 112 поступило сообщение о том, что взорвалась АЗС на повороте с ФАД Р-217 в Новый Хушет", - сказал собеседник агентства.

В телеграм-канале Минздрава республики сообщили, что к месту направлены бригады медиков для помощи пострадавшим.

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва.

"По предварительным данным, 27 сентября 2024 года, примерно в 17:30, произошел хлопок с последующим возгоранием на АЗС в Махачкале", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

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