Глава ФСБ отметил рост числа южноамериканцев среди участвующих в боевых действиях на стороне Киева

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что на стороне Украины в боевых действиях участвует не менее 18 тыс. наемников из 85 стран, больше всего среди них граждан Франции, Польши и Грузии.

"О масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт говорит численность так называемого "Интернационального легиона территориальной обороны Украины", которая достигла 18 тыс. человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства", - сказал Бортников в пятницу, выступая на 55-ом заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ).

По его данным, "особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики".

"В последнее время фиксируем увеличение числа наёмников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки", - заявил директор ФСБ.

Бортников сообщил, что в большинстве случаев "вербовка таких лиц за рубежом ведётся с позиций украинских загранучреждений".

"Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведётся в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы", - добавил он.