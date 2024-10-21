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Суд РФ заочно приговорил к 14 годам колонии американца, воевавшего в рядах ВСУ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суд в РФ заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима и объявил в международной розыск американца Джастина Мишлера, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины.

"Верховный суд Донецкой народной республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Джастина Мишлера. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщила Генпрокуратура РФ в понедельник.

Как заявили в Следственном комитете РФ, в 2022 году "Мишлер прибыл в пункт постоянной дислокации Интернационального легиона на территории Украины и добровольно вступил в его состав в качестве наемника".

"Мишлер был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз Интернационального легиона он прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, а также в области стратегии и тактики участия в вооруженном конфликте", - сказали в ведомстве.

По данным СК, после прохождения подготовки Мишлер "принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории ДНР на стороне украинских силовых структур, систематически получая за это материальное вознаграждение".

Там добавили, что американец объявлен в международный розыск.

Генпрокуратура РФ ДНР Украина США СКР
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