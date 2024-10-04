Лавров заявил о необходимости нарастить гуманитарную помощь Афганистану

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона считает необходимым увеличение объемов гуманитарной помощи Афганистану и полагает, что этот процесс нельзя политизировать, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Социально-экономическое положение Афганистана остается весьма тяжелым: по данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются более 23 млн человек, из которых 12 млн несовершеннолетние. Исходим из необходимости увеличения объемов международного гуманитарного содействия афганскому народу, причем это содействие не должно политизироваться", - сказал Лавров на открытии шестого заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

Он подчеркнул, что Россия "со своей стороны продолжит осуществлять на регулярной основе поставки в Афганистан продовольствия, товаров первой необходимости".

"Москва также продолжит курс на развитие политических и торгово-экономических связей с Афганистаном", - сказал Лавров.

Он отметил интенсивность делегационного обмена между двумя странами.

"В заключение хочу еще раз подчеркнуть нашу линию на содействие решению все еще многочисленных проблем Афганистана, развивая для этого как Московский формат, так и механизм встреч стран-соседей. Мы убеждены, что именно региональные механизмы, сопрягая свои усилия, могут достигать максимально значимых результатов", - сказал глава МИД РФ.

Он призвал "проявлять бдительность в отношении попыток США и их союзников вклиниться в процессы урегулирования с тем, чтобы взять их под свой контроль, в том числе используя в этих неблаговидных целях авторитет организации ООН".