Поиск

РФ завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" из списка террористических организаций

РФ завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" из списка террористических организаций
Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что Россия завершает проработку вопроса об исключении движения "Талибан" (запрещено в РФ) из списка террористических организаций.

"В России завершается проработка вопроса об исключении движения "Талибан" из списка террористических организаций", - сказал Бортников в пятницу, выступая на 55-ом заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ).

Он отметил, что действия афганских властей "направлены на наведение порядка и поддержание стабильности" в стране.

В РоссииПутин назвал талибов союзниками РФ в борьбе с терроризмомЧитать подробнее

"Полагаем, что налаживание прагматичного взаимодействия по линии спецслужб представляет взаимный интерес. Прежде всего это касается противодействия МТО (международные террористические организации - ИФ), наркоторговли, контрабанды оружия", - заявил директор ФСБ.

По словам Бортникова, спецслужбы отмечают готовность талибов к борьбе с афганским опасным крылом ИГИЛ - "Вилаят Хорасан" (запрещены в РФ), "ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад, использующий возможности тергруппировки в подрывных акциях под ложным флагом на нашей территории".

Движение "Талибан" практически без боя захватило Афганистан в августе 2021 года после того, как США, их союзники и поддерживаемое ими правительство спешно покинули страну после 20 летнего присутствия. До сих пор движение не признано законным правительством Афганистана ни одной из стран мира. Тем не менее, многие государства, в том числе Россия, Китай и Иран, поддерживают с представителями движения отношения.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая вопрос о возможном исключении "Талибана" из российского списка террористических организаций заявил, что движение "на сегодняшний день является властью в Афганистане, отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий".

Александр Бортников ФСБ Талибан Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бортников заявил, что из-за США бои на Украине могут расшириться на Белоруссию и Молдавию

Крупный пожар на частной нефтебазе под Пермью ликвидирован

Российские военные нейтрализовали за ночь 18 беспилотников ВСУ

Частная нефтебаза горит в Перми на площади 10 тыс. кв. м

Подавленный дрон ВСУ упал на территорию нефтебазы в Воронежской области

Медведев сообщил о старте работы комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками

Что произошло за день: четверг, 3 октября

Под домашний арест отправлены трое фигурантов дела биржи Cryptex

"Росатом" сообщил о штатной работе Курской АЭС после атаки ВСУ

Путин поддержал предложение ввести "Разговоры о важном" с детского сада

Путин поддержал предложение ввести "Разговоры о важном" с детского сада
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });