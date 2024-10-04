РФ завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" из списка террористических организаций

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что Россия завершает проработку вопроса об исключении движения "Талибан" (запрещено в РФ) из списка террористических организаций.

"В России завершается проработка вопроса об исключении движения "Талибан" из списка террористических организаций", - сказал Бортников в пятницу, выступая на 55-ом заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ).

Он отметил, что действия афганских властей "направлены на наведение порядка и поддержание стабильности" в стране.

"Полагаем, что налаживание прагматичного взаимодействия по линии спецслужб представляет взаимный интерес. Прежде всего это касается противодействия МТО (международные террористические организации - ИФ), наркоторговли, контрабанды оружия", - заявил директор ФСБ.

По словам Бортникова, спецслужбы отмечают готовность талибов к борьбе с афганским опасным крылом ИГИЛ - "Вилаят Хорасан" (запрещены в РФ), "ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад, использующий возможности тергруппировки в подрывных акциях под ложным флагом на нашей территории".

Движение "Талибан" практически без боя захватило Афганистан в августе 2021 года после того, как США, их союзники и поддерживаемое ими правительство спешно покинули страну после 20 летнего присутствия. До сих пор движение не признано законным правительством Афганистана ни одной из стран мира. Тем не менее, многие государства, в том числе Россия, Китай и Иран, поддерживают с представителями движения отношения.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая вопрос о возможном исключении "Талибана" из российского списка террористических организаций заявил, что движение "на сегодняшний день является властью в Афганистане, отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий".