Лавров заявил, что Москва выступает за снятие санкций с Афганистана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россия считает невозможным обсуждение афганского урегулирования без участия властей страны и призывает Запад снять односторонние санкции в отношении Кабула, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отдельно приветствую министра иностранных дел Афганистана, господина Муттаки (исполняющий обязанности министра иностранных дел в правительстве "Талибана" (движение запрещено в РФ) Амир Хан Муттаки - ИФ), который присутствует в качестве главного гостя на нашем мероприятии. Очевидно, что решать, да даже и обсуждать проблемы афганского регулирования без Кабула невозможно", - сказал Лавров в пятницу на открытии 6-го заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

Он отметил, что Москва "убеждена в необходимости поддерживать прагматичный диалог с нынешним правительством Афганистана". "Конструктивное взаимодействие с афганскими партнерами отвечает интересам безопасности и экономического развития региона, а также целям межафганского национального согласия", - добавил министр.

По словам Лаврова, действия стран Запада "заводят в тупик" ситуацию вокруг Афганистана. Глава МИД РФ призвал США и их союзников снять односторонние ограничения в отношении банковского сектора страны и вернуть замороженные активы Кабула.

"С учетом ведущейся на Западе дискуссии мы бы хотели снова акцентировать неприемлемость возвращения военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана и размещения новых военных объектов в соседних с ним государствах под какими бы ни было предлогами", - сказал глава МИД РФ.

Министр отметил, что власти Афганистана принимают "существенные усилия" в борьбе с наркотиками. По данным управления ООН по наркотикам и преступности, в 2023 году площади посевов опийного мака уменьшились на 95%, а объем производства наркотиков упал почти в 20 раз, добавил он.

"Мы поддерживаем активный настрой афганских властей на купирование террористической угрозы. Особо ценно, что, даже находясь в сложнейшей экономической ситуации, власти страны достаточно эффективно противостоят тому же "Исламскому государству" (запрещено в РФ), отряды которого периодически организуют набеги на территорию Афганистана", - сказал Лавров.