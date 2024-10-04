Главы российского и афганского МИД обсудили двустороннее сотрудничество

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки афганское урегулирование и наращивание торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Встреча Лаврова и Муттаки состоялась в пятницу "на полях" шестого заседания московского формата консультаций по Афганистану, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы стороны обсудили проблематику афганского урегулирования, а также двустороннего сотрудничества Москвы и Кабула. Подчёркнута взаимная заинтересованность России и Афганистана в поддержании доверительных политических отношений и наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с особым акцентом на проработке проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства", - информирует МИД России.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили ведущую роль региональных переговорных механизмов по Афганистану, в первую очередь, московского формата консультаций, а также отметили недопустимость внешнего вмешательства в вопросы внутреннего развития Афганистана, сообщили в МИД РФ.