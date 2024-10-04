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В белгородском Муроме после обстрела сгорели два жилых дома и пилорама

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о воздушных атаках на три населенных пункта в регионе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"В Шебекинском городском округе в селе Муром в результате обстрела повреждено частное домовладение, также сгорели два жилых дома и пилорама", - написал он в Telegram.

"На участке автодороги Белгород-Шебекино-Волоконовка беспилотник атаковал двигавшийся грузовой автомобиль. Транспортное средство получило повреждение", - добавил губернатор.

На въезде в село Нечаевка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал микроавтобус и выбил у машины стекло.

Вячеслав Гладков Нечаевка Белгородская область Шебекинский городской округ
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