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Два жителя Белгородского района были ранены при атаке дрона

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области беспилотники атаковали два населенных пункта, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Черемошное Белгородского района дрон-камикадзе попытался атаковать припаркованный легковой автомобиль. Системой РЭБ дрон был подавлен, автомобиль не поврежден. Легкие ранения ног получили двое мужчин. В Октябрьской районной больнице медики оказали им всю необходимую помощь. Пострадавшие отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал он.

Кроме того, в поселке Поляна Шебекинского городского округа дроны атаковали сельхозпредприятие.

"В результате двух атак дронов на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены два помещения и находящееся внутри оборудование", - проинформировал Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородский район Белгородская область Черемошное
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