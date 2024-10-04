Два жителя Белгородского района были ранены при атаке дрона

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области беспилотники атаковали два населенных пункта, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Черемошное Белгородского района дрон-камикадзе попытался атаковать припаркованный легковой автомобиль. Системой РЭБ дрон был подавлен, автомобиль не поврежден. Легкие ранения ног получили двое мужчин. В Октябрьской районной больнице медики оказали им всю необходимую помощь. Пострадавшие отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал он.

Кроме того, в поселке Поляна Шебекинского городского округа дроны атаковали сельхозпредприятие.

"В результате двух атак дронов на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены два помещения и находящееся внутри оборудование", - проинформировал Гладков.