Поиск

Россия оформит в правовом поле исключение "Талибана" из террористических организаций

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Принципиальное решение об исключении движения "Талибан" (запрещено в России - ИФ) из российских террористических списков принято, но оформлять такое решение следует в рамках правового поля, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

"Принципиальное решение руководства России принято, но этот процесс надо делать в рамках правового поля: это работа юристов, парламента, нужно, чтобы процесс был завершен в установленном законом порядке", - сказал он журналистам после заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

Дипломат выразил надежду, "что в самое ближайшее время будет объявлено о принятом решении".

Кабулов высоко оценил состоявшиеся консультации, подчеркнув, что "Афганистан все более органично вписывается в нашу широкую региональную семью".

"Все участники встречи выступали за то, чтобы Афганистан окончательно вернулся в нашу региональную семью, все государства выразили готовность и решимость содействовать этому", - отметил спецпредставитель главы государства.

Замир Кабулов Афганистан Талибан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург

Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург

Ио председателя Народного совета ДНР избран Сергей Прокопенко

Сотрудник службы безопасности ЗАЭС погиб после подрыва его автомобиля

РФ завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" из списка террористических организаций

РФ завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" из списка террористических организаций

Бортников заявил, что из-за США бои на Украине могут расшириться на Белоруссию и Молдавию

Крупный пожар на частной нефтебазе под Пермью ликвидирован

Российские военные нейтрализовали за ночь 18 беспилотников ВСУ

Частная нефтебаза горит в Перми на площади 10 тыс. кв. м

Подавленный дрон ВСУ упал на территорию нефтебазы в Воронежской области

Медведев сообщил о старте работы комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });