Россия оформит в правовом поле исключение "Талибана" из террористических организаций

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Принципиальное решение об исключении движения "Талибан" (запрещено в России - ИФ) из российских террористических списков принято, но оформлять такое решение следует в рамках правового поля, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

"Принципиальное решение руководства России принято, но этот процесс надо делать в рамках правового поля: это работа юристов, парламента, нужно, чтобы процесс был завершен в установленном законом порядке", - сказал он журналистам после заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

Дипломат выразил надежду, "что в самое ближайшее время будет объявлено о принятом решении".

Кабулов высоко оценил состоявшиеся консультации, подчеркнув, что "Афганистан все более органично вписывается в нашу широкую региональную семью".

"Все участники встречи выступали за то, чтобы Афганистан окончательно вернулся в нашу региональную семью, все государства выразили готовность и решимость содействовать этому", - отметил спецпредставитель главы государства.