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В Минобороны РФ сообщили, что 44 украинских военных сдались в плен в Угледаре

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В течение недели сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки города Угледар в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть управляемых авиационных бомб Hammer, 22 реактивных снаряда HIMARS, а также 540 беспилотников самолетного типа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32816 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18524 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15569 орудий полевой артиллерии и минометов, 26915 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны Угледар ДНР
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