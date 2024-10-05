Посол РФ заявил, что освобождение Угледара подтверждает бессмысленность поставок Киеву оружия США

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов назвал освобождение Угледара еще одним подтверждением бессмысленности поставок американского оружия Киеву.

"Освобождение Угледара - еще одно подтверждение того, что бесконечные поставки Киеву оружия за счет американского налогоплательщика не имеют смысла", - заявил Антонов, комментируя по просьбе СМИ реакцию в США на освобождение ВС РФ Угледара.

Антонов подчеркнул, что представители администрации США "молчат, поскольку признать крах своей идеи о стратегическом поражении России для них - невозможно".