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Военные РФ за неделю взяли под контроль в зоне СВО 6 населенных пунктов, включая Угледар

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за неделю взяли под контроль в зоне специальной военной операции Угледар и ещё пять населённых пунктов, сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Угледар Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Войска группировки "Центр" в течение недели взяли под контроль населённые пункты Нелеповка и Крутой Яр (ДНР), "Запад" - Макеевку (ЛНР) и Вишневое (Харьковская область), "Юг" - Верхнекаменское (ДНР), говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Запад" за неделю нанесли поражение формированиям 11-ти украинских бригад, отразили 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 2 880-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 42 автомобиля, 37 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 полевых складов с боеприпасами, сообщает Минобороны.

По его данным, войсками "Южной" группировки нанесено поражение живой силе и технике 11-ти украинских бригад, отражены 20 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 5 110-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 полевых складов с боеприпасами.

Группировкой войск "Центр" нанесено поражение формированиям 15-ти украинских бригад, отражены 48 контратак штурмовых групп противника. Его потери за неделю на данном направлении составили до 4 210-ти военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии, сказано в сводке.

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад, отразили 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 890 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, восемь полевых складов с боеприпасами, говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
ДНР Минобороны ВСУ Харьковская область Угледар
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