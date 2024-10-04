Житель Севастополя получил 14 лет строгого режима за госизмену

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Севастопольский городской суд признал виновным в госизмене (ст. 275 УК) местного жителя Игоря Копыла, передававшему украинским спецслужбам сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных Сил России, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Он приговорен к 14 годам колонии строгого режима и выплате 400 тысяч рублей штрафа.

УФСБ по Крыму и Севастополю информирует, что 47-летний Копыл, бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины, был завербован в июле 2022 года в ходе переписки в мессенджере и получил псевдоним "Миф". За сотрудничество украинские кураторы обещали севастопольцу лечение в Европе, однако обещанную медпомощь он так и не получил.

"По заданию сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины мужчина передавал в Киев сведения о состоянии боновых заграждении Севастопольской бухты, местах базирования надводных кораблей Черноморского флота России, размещения средств ПВО и другой военной техники, за что неоднократно получал денежные средства", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, в январе 2023 года, действуя по заданию спецслужб Украины, фигурант через курьера получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов находились пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена зарубежного производства массой около 2 кг, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель.

Установлено, что обвиняемый должен был поместить средства поражения в тайник и передать его координаты иностранной спецслужбе, а уже другой агент ГУР извлечь и использовать для совершения теракта.

Ранее Копыл уже получал шестилетний срок за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.