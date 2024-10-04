Поиск

В МИД РФ заявили, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Решение российского руководства от 2008 года о признании Республики Абхазия и Республики Южная Осетия пересмотру не подлежит, заявили в МИД РФ по итогам переговоров Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств этих республик.

"С российской стороны подчеркнута готовность продолжать оказывать всемерное содействие суверенным и независимым Абхазии и Южной Осетии в обеспечении их безопасности, поддержке социально-экономической сферы, расширении круга внешнеполитических партнеров. Акцентировано, что решение российского руководства от 2008 г. о признании Республики Абхазия и Республики Южная Осетия пересмотру не подлежит", - говорится в комментарии МИД России по итогам переговоров.

Там отмечается, что "в ходе заинтересованной дискуссии, прошедшей в присущей российско-абхазским и российско-югоосетинским союзническим отношениям теплой и дружественной атмосфере, главы дипломатических ведомств выразили удовлетворение динамичным характером развития связей".

Кроме того, стороны обсудили "координацию усилий "на площадке" Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье".

"Подтверждена общая нацеленность на выработку юридически обязывающих документов о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией - с другой", - сообщили на Смоленской площади.

Лавров также "разъяснил коллегам содержание инициативы президента РФ Владимира Путина по политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, информировал об усилиях по трансформации системы международных отношений в сторону многополярности, а также приоритетах председательства России в БРИКС и подходах по другим актуальным глобальным и региональным сюжетам".

"Министры условились поддерживать высокий уровень доверительного диалога в целях углубления двусторонних отношений и продвижения интересов наших стран на международной арене", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ Южная Осетия Абхазия Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора виновным

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

ФНБ в сентябре вырос на 621,4 млрд рублей до 12,8 трлн рублей

Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург

Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург

Ио председателя Народного совета ДНР избран Сергей Прокопенко

Сотрудник службы безопасности ЗАЭС погиб после подрыва его автомобиля

РФ завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" из списка террористических организаций

РФ завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" из списка террористических организаций

Бортников заявил, что из-за США бои на Украине могут расшириться на Белоруссию и Молдавию

Крупный пожар на частной нефтебазе под Пермью ликвидирован

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });