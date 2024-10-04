В МИД РФ заявили, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Решение российского руководства от 2008 года о признании Республики Абхазия и Республики Южная Осетия пересмотру не подлежит, заявили в МИД РФ по итогам переговоров Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств этих республик.

"С российской стороны подчеркнута готовность продолжать оказывать всемерное содействие суверенным и независимым Абхазии и Южной Осетии в обеспечении их безопасности, поддержке социально-экономической сферы, расширении круга внешнеполитических партнеров. Акцентировано, что решение российского руководства от 2008 г. о признании Республики Абхазия и Республики Южная Осетия пересмотру не подлежит", - говорится в комментарии МИД России по итогам переговоров.

Там отмечается, что "в ходе заинтересованной дискуссии, прошедшей в присущей российско-абхазским и российско-югоосетинским союзническим отношениям теплой и дружественной атмосфере, главы дипломатических ведомств выразили удовлетворение динамичным характером развития связей".

Кроме того, стороны обсудили "координацию усилий "на площадке" Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье".

"Подтверждена общая нацеленность на выработку юридически обязывающих документов о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией - с другой", - сообщили на Смоленской площади.

Лавров также "разъяснил коллегам содержание инициативы президента РФ Владимира Путина по политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, информировал об усилиях по трансформации системы международных отношений в сторону многополярности, а также приоритетах председательства России в БРИКС и подходах по другим актуальным глобальным и региональным сюжетам".

"Министры условились поддерживать высокий уровень доверительного диалога в целях углубления двусторонних отношений и продвижения интересов наших стран на международной арене", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.