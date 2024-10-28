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В Москве готовы рассмотреть предложения о расширении контактов с Грузией

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова рассмотреть возможные предложения о расширении контактов с представителями властей Грузии, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров.

"У нас сейчас нет дипломатических отношений, потому что предыдущее грузинское руководство дипотношения прекратило. Но у нас и у грузинской стороны сохраняются представительства на территории друг друга в виде секции интересов при посольстве Швейцарии", - сказал он.

По словам министра, "в этом качестве наши дипломаты в Тбилиси работают, они докладывают о происходящих там событиях, разумеется".

"Они содействуют развитию связей, в том числе торгово-экономических, которые действительно находятся на подъеме, туризм развивается", - отметил глава МИД.

Он добавил, что российские дипломаты, "конечно же, возникающие вопросы обсуждают с представителями грузинских властей".

"Если будут какие-то дополнительные предложения о контактах со стороны наших грузинских соседей, конечно же мы их рассмотрим. Мы никогда от контактов не уходили", - заявил Лавров.

МИД Сергей Лавров Грузия Швейцария
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