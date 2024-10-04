Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы заключил под стражу подданного Нидерландов, обвиняемого в нападении на полицейского.

"Постановлением суда подданному королевства Нидерландов Вану Вурдену Харри Йоханесу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 3 декабря 2024 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Голландец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит наказание до 10 лет колонии.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, поданный Нидерландов 1962 года рождения Харри Йоханнес был задержан 3 октября. По данным собеседника агентства, голландец сбил знак, обозначающий парковочное место возле посольства Италии в Москве.

"Охраняющий посольство сотрудник полиции сделал ему замечание, после чего иностранец ударил полицейского в лицо", - рассказал он.