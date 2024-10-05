Что случилось этой ночью: суббота, 5 октября

Один из командиров ХАМАС погиб при ударе Израиля по Ливану, суд в Москве арестовал гражданина Нидерландов, над РФ сбили 10 дронов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль в течение ночи продолжал массированные атаки на столицу Ливана. ВВС Израиля атаковали жилые районы в южном пригороде Бейрута и возобновили удары по району Харет-Хрейк. Кроме того, израильский беспилотник атаковал здание в лагере беженцев Беддави недалеко от Триполи, в результате чего погиб один из командиров ХАМАС Саид Аталла и три члена его семьи.

- Камала Харрис обсудила ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами мусульманской и арабской общин США. Встреча состоялась в Мичигане. В ходе беседы она подчеркнула, что дипломатическое решение является лучшим путем для достижения стабильности в регионе и защиты гражданского населения.

- Украинские БПЛА атаковали несколько предприятий в Воронежской области, выпускающих гражданскую продукцию. Один человек ранен, он получил осколочное ранение в руку, сообщил глава региона. Всего за ночь было уничтожено 10 беспилотников над тремя областями РФ.

- Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что освобождение Угледара подтверждает бессмысленность поставок американского оружия Киеву. Он подчеркнул, что представители администрации США "молчат, поскольку признать крах своей идеи о стратегическом поражении России для них невозможно".

- Таганский суд Москвы заключил под стражу подданного Нидерландов, обвиняемого в нападении на полицейского. Инцидент произошел 3 октября возле посольства Италии в Москве. Голландец ударил в лицо сотрудника полиции из-за замечания о сбитом дорожном знаке.

- Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения и сообщил, что в ближайшие дни встретится с ним в Москве. Текст поздравления опубликовал сайт главы таджикского государства.