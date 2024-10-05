Поиск

Матвиенко считает, что учителей необходимо избавить от излишней бюрократической нагрузки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Учителя в России должны быть избавлены от непрофильной бюрократической нагрузки, полагает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы должны довести до конца работу, которую уже начали, - реально избавить учителей от непрофильной, излишней бюрократической нагрузки, отнимающей немало сил и времени. Освободить от всего, что мешает им в общении с учениками. Нормативная база для этого нами создана. Однако мониторинг показывает, что закон, принятый в 2022 году, призванный снизить объём бумажной работы учителя, слишком вольно трактуется на местах, и во многих субъектах Федерации педагоги так и не ощутили эффекта", - говорится в материале Матвиенко, посвященном Дню учителя и опубликованном на сайте Совета Федерации.

Матвиенко подчеркнула, что "важная задача федеральных властей, в том числе сенаторов, которые представляют регионы, добиться точного и неукоснительного исполнения законодательства".

Валентина Матвиенко Совфед
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского

Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

Что произошло за день: пятница, 4 октября

Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора виновным

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

ФНБ в сентябре вырос на 621,4 млрд рублей до 12,8 трлн рублей

Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург

Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург

Ио председателя Народного совета ДНР избран Сергей Прокопенко

Сотрудник службы безопасности ЗАЭС погиб после подрыва его автомобиля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });