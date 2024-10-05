Матвиенко считает, что учителей необходимо избавить от излишней бюрократической нагрузки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Учителя в России должны быть избавлены от непрофильной бюрократической нагрузки, полагает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы должны довести до конца работу, которую уже начали, - реально избавить учителей от непрофильной, излишней бюрократической нагрузки, отнимающей немало сил и времени. Освободить от всего, что мешает им в общении с учениками. Нормативная база для этого нами создана. Однако мониторинг показывает, что закон, принятый в 2022 году, призванный снизить объём бумажной работы учителя, слишком вольно трактуется на местах, и во многих субъектах Федерации педагоги так и не ощутили эффекта", - говорится в материале Матвиенко, посвященном Дню учителя и опубликованном на сайте Совета Федерации.

Матвиенко подчеркнула, что "важная задача федеральных властей, в том числе сенаторов, которые представляют регионы, добиться точного и неукоснительного исполнения законодательства".