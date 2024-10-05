Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Гособвинение запросило семь лет колонии для американца Стефана Хаббарда, который обвиняется в участии в боевых действиях против России в рядах украинских вооруженных сил.

Прокурор также попросил суд при вынесении приговора учесть в том числе возраст подсудимого и признание им вины.

72-летний гражданин США обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как установлено следствием, Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале этого года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, по которому должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее $1 тыс.

Хаббард прошел обучение, получил личное огнестрельное оружие. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными.