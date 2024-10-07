Мосгорсуд вынес приговор американцу, воевавшему в рядах ВСУ

Уроженец Мичигана Стефан Хаббард получил шесть лет и десять месяцев колонии общего режима

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил шесть лет и десять месяцев колонии общего режима гражданину США, уроженцу штата Мичиган Стефану Хаббарду по обвинению в участии в боевых действиях в рядах украинских вооруженных сил в качестве наемника, передал корреспондент "Интерфакса".

Хаббард признан виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

До вступления приговора в законную силу он будет находиться в СИЗО.

Судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Срок наказания Хаббарда будет исчисляться с момента вступления приговора в силу.

В срок наказания американцу зачтено время нахождения под стражей из расчета день в СИЗО за полтора в колонии.

По приговору 142 300 украинских гривен, изъятые и арестованные у Хаббарда, будут конфискованы в доход РФ.

Процесс в отношении американца начался в Мосгорсуде 26 сентября и занял два заседания. Слушания прошли частично в закрытом режиме.

В ходе прений сторон государственное обвинение попросило назначить Хаббарду семь лет колонии строгого режима.

При вынесении приговора прокурор попросила учесть, в том числе 72-летний возраст подсудимого и признание им вины.

Как установлено следствием, Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале этого года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, по которому должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее $1 тыс. в месяц.

Согласно фабуле дела, Хаббард прошел обучение, получил личное огнестрельное оружие, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными.