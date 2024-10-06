Минобороны РФ заявило о продвижении группировки войск "Центр" в глубину обороны ВСУ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" продвигается вглубь обороны украинской армии, российские военные отразили девять контратак ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 117-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, военнослужащие группировки отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 55-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го и 429-го штурмовых батальонов ВСУ.

Потери украинской армии на этом участке фронта составили до 460 военнослужащих, два пикапа, две гаубицы.

"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 33-й, 54-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ступочки, Северск, Миньковка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой народной республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По словам военных, отражено четыре контратаки подразделений 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", семь автомобилей, восемь гаубиц. Уничтожены четыре склада боеприпасов, заявили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й и 4-й танковых, 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Шийковка, Берестовое Харьковской области, Григоровка и Торское Донецкой народной республики", - сообщает ведомство.

По его данным, группировка отразила три контратаки штурмовых групп 28-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.

ВСУ потеряли на этом участке до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, пять гаубиц. "Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Пластун" и "Квертус", четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и пять полевых складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 21-й бригады Нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Октябрь, Золотая Нива Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области", - заявили в ведомстве.

По его данным, были отражены две контратаки подразделений 110-й, 116-й и 118-й бригад теробороны Украины. Потери ВСУ составили свыше 120 военнослужащих, девять автомобилей, две гаубицы.

Подразделения "Северной" группировки войск на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и две гаубицы, сказали в Минобороны.

Согласно его сообщению, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 65-й механизированной, 128 горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 108-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новояковлевка, Жеребянки Запорожской области, Львово и Токаревка Херсонской области.

Потери ВСУ в зоне действий группировки составили до 60 военнослужащих, пять автомобилей и гаубица, сообщили российские военные.