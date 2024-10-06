Российские военные нанесли удары по базе горючего в Одессе

По данным Минобороны РФ, удары также нанесены по аэродрому в Хмельницкой области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары по украинской базе горючего в районе Одессы и инфраструктуре военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в воскресенье.

В ведомстве сообщили, что также нанесены удары по пунктам управления беспилотниками, скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 137 районах.

По данным Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 68 украинских беспилотников самолетного типа.

Как сообщили в ведомстве, всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32 939 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 532 танка и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 680 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 973 единицы специальной военной автомобильной техники.