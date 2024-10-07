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Уголовное дело возбуждено после отравления 30 детей в якутской школе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело после массового отравления учеников Харанской спортивной школы в Мегино-Кангаласском районе Якутии, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Уточняется, что с симптомами отравления в районную больницу обратились 30 учеников учреждения в возрасте от 8 до 12 лет. Из них 27 детей - госпитализированы.

Сейчас состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята документация, а также продукты питания. Санитарно-эпидемиологическое исследование организовано специалистами Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ученики школы-интерната "Харанский спортивный лицей" в Якутии отравились вечером 4 октября. Изначально сообщалось о 27 пострадавших.

Работа пищеблока школы временно приостановлена, учебно-воспитательный процесс переведен на дистанционный формат.

Якутия школа отравление
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