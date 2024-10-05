Почти 30 детей отравились в одной из школ Якутии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована после массового отравления детей в школе-интернате "Харанский спортивный лицей" в Якутии, сообщает в субботу пресс-служба Следственный комитет РФ.

Проверка проводится по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорится в сообщении.

По данным Минздрава Якутии, в инфекционное отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ были госпитализированы 24 ребенка, на амбулаторном лечении находятся еще трое.

"Проводятся лабораторные исследования и оказывается вся необходимая медпомощь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Состояние детей оценивается как стабильное.

В район для оказания помощи выехала совместная комиссия министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Кроме того, управление образования Мегино-Кангаласского района создало комиссию для служебной проверки.

Проверку организовала и прокуратура Якутии.