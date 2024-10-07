Поиск

ВГТРК заявил о беспрецедентной хакерской атаке на онлайн-сервисы медиахолдинга

ВГТРК заявил о беспрецедентной хакерской атаке на онлайн-сервисы медиахолдинга
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Медиахолдинг ВГТРК сообщает о беспрецедентной хакерской атаке, которой подверглись онлайн-сервисы компании.

"В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был", - сообщили "Интерфаксу" в ВГТРК в понедельник.

Там отметили, что несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций холдинга, "всё работает в штатном режиме, существенной угрозы нет".

"Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства", - подчеркнули в ВГТРК.

ВГТРК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков анонсировал своевременное назначение нового посла в США

Песков анонсировал своевременное назначение нового посла в США

Адвокат сообщил о предъявлении нового обвинения экс-замминистра обороны Иванову

Адвокат сообщил о предъявлении нового обвинения экс-замминистра обороны Иванову

Эксперимент по проверке дорожными камерами полисов ОСАГО могут начать в марте 2025 года

В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара

Российские военные сбили за ночь 21 дрон ВСУ над пятью регионами РФ

Пожар произошел на нефтебазе в Феодосии

Что произошло за день: воскресенье, 6 октября

Военная операция на Украине

Российские военные нанесли удары по базе горючего в Одессе

Четыре человека погибли в ДТП в Омской области из-за выбежавшего на дорогу лося

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });