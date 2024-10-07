ВГТРК заявил о беспрецедентной хакерской атаке на онлайн-сервисы медиахолдинга

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Медиахолдинг ВГТРК сообщает о беспрецедентной хакерской атаке, которой подверглись онлайн-сервисы компании.

"В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был", - сообщили "Интерфаксу" в ВГТРК в понедельник.

Там отметили, что несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций холдинга, "всё работает в штатном режиме, существенной угрозы нет".

"Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства", - подчеркнули в ВГТРК.