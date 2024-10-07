Песков выразил поддержку коллективу ВГТРК после кибератаки

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Кремле выражают поддержку сотрудникам ВГТРК, которые столкнулись с беспрецедентной хакерской атакой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я хочу выразить поддержку коллективу ВГТРК. Наш государственный информационный холдинг, один из крупнейших, столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, сотрудники ВГТРК "как раз в эти часы прикладывают огромные усилия, чтобы преодолеть последствия этой хакерской атаки, работают специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства и понять, куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры".

ВГТРК сообщил, что в ночь на 7 октября онлайн-сервисы холдинга подверглись "беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе" компании нанесен не был.