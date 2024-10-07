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Эвакуированным из приграничных регионов РФ облегчат трудоустройство

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ уточнило порядок трудоустройства эвакуированных из Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Президент подчеркивал необходимость оперативно реагировать на все возникающие вопросы, особенно в социальной сфере, для эффективной помощи для этих субъектов. По его поручению уточняется порядок трудоустройства для эвакуированных работников. Но в первую очередь, потому что граждане не могут, просто не имея на руках документы об образовании или квалификации, устроиться на работу", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что обстановка на приграничных территориях пока небезопасна для возвращения эвакуированных.

"Ну и теперь с жителями этих российских субъектов будет проще оформлять трудовой договор. Такой подход уже применяли при трудоустройстве граждан из четырех новых российских регионов, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины", - напомнил Мишустин.

Сейчас полученный опыт и будет применен до того, чтобы облегчить эвакуированным гражданам поиск работы, добавил премьер.

"Ну и при этом они смогут быстрее оформляться на полную ставку, пока ряд предприятий и организаций в Белгородской, Брянской, Курской областях находятся в вынужденном простое. Некоторые пострадали из-за обстрелов, и гражданам, уехавшим оттуда, приходится устраиваться, в том числе, на временную работу", - сказал Мишустин. Правительство, продолжил он, изменит нормы, чтобы обеспечить людям соблюдение их прав.

"Таких сотрудников работодатель сможет перевести на полный рабочий день. Ну и, конечно, это учесть в механизме оплаты труда. Рассчитываем, что принятые меры позволят поддержать граждан и помогут им справиться с временными трудностями", - сказал Мишустин.

Правительство РФ Белгородская область Брянская область Курская область
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