Президент ждет от властей Курской области решения проблемы с жилсертификатами

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Проблему с жилищными сертификатами для жителей Курской области должны решать власти региона в диалоге с людьми, деньги на это есть, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"Если кто-то решит в Курской области, в любом другом месте, что лучше получать сертификаты и дать возможность людям право выбирать приобретение жилья где угодно на территории Российской Федерации - мы пойдем на встречу людям", - пообещал он.

По его словам, задача властей региона в том, "чтобы люди которые и так пострадали, и так прошли через тяжелые испытания, чтобы они решили свои фундаментальные задачи".

"Ну одна из них, безусловно, это жилье. Поэтому это вопрос даже не к нам - это вопрос к региональным властям", - добавил глава государства.

Он добавил, что деньги для решения указанных задач есть.

"Задача федеральных органов власти, министерства финансов выделить необходимый финансовый ресурс. (...) И мы даем столько, сколько нужно регионам. А регион в диалоге с людьми - именно это хочу подчеркнуть и повторю еще раз - должен выбрать наиболее оптимальный для себя, для людей способ решения этих вопросов", - заключил Путин.