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В МИД РФ заявили, что тема кибератаки на ВГТРК будет поднята в ООН и ЮНЕСКО

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Компетентные органы разберутся в том, кто совершил кибератаку на ресурсы ВГТРК, она укладывается в антироссийскую линию Запада, Москва поднимет этот вопрос в ООН и ЮНЕСКО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кто стоит за конкретной атакой, разберутся компетентные органы и ведомства, но мы понимаем, что когда коллективный Запад говорит о том, что нацелен на нанесение России стратегического поражения, это, в том числе включает и атаку на средства массовой информации", - сказала Захарова журналистам в понедельник.

Она выразила уверенность в том, что кибератака на ВГТРК является элементом гибридной войны против России.

"Что касается ответных мер - вы прекрасно понимаете, что копировать преступную деятельность (означало бы - ИФ) самим ею заниматься. Но этот вопрос будет поднят на международных площадках, и в Организации объединенных наций, и в ЮНЕСКО, которое буквально обязано обратить на это внимание (...) И на других международных площадках также эта тема будет подниматься", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Медиахолдинг ВГТРК ранее в понедельник сообщил о беспрецедентной хакерской атаке, которой подверглись онлайн-сервисы компании.

МИД РФ Мария Захарова ВГТРК
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